Skravik : imaginer le futur métier de marin à la voile

Tout est parti d’un projet d’expédition à la voile pour étudier la faune pélagique. Deux naturalistes en doctorat à Montpellier, Tangi Le Bot et Bertrand Bouchard, spécialistes respectivement des oiseaux et des mammifères marins, montent avec Aurélien Guay, photographe et guide naturaliste, l’association Skravik (sterne en breton) Expéditions en 2017. Ils louent un Oceanis 38, bateau de plaisance confortable, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) et partent traquer l’océanite de Wilson, un petit oiseau de mer qui niche dans les terres australes, mais hiverne au large de nos côtes. Discret, l’oiseau ne s’approche pas des côtes et les observations sont très rares : il n’a été observé qu’une dizaine de fois en France. Mais lors de cette première expédition dans le golfe de Gascogne le…