Prysmian va connecter le parc éolien Yeu-Noirmoutier au réseau

Le groupe italien Prysmian a remporté un contrat de 150 millions d’euros avec RTE (Réseau de transport d’électricité) pour installer deux câbles destinés au futur parc éolien offshore qui sera implanté entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier. Ils doivent relier la sous-station du champ de 500 MW au réseau électrique terrestre.

Ces câbles couvriront 27 km sous la mer et 30 km à terre. Ils arriveront à terre sur une plage de la commune vendéenne de La Barre-de-Monts avant de rejoindre la sous-station de Soullans.

Prysmian va assurer la conception, la fourniture, l’installation et la mise en service de deux câbles sous-marins haute-tension de 225 kV. Ils seront posés par le Cable Enterprise, une barge, construite en 2012 et convertie pour le câble en 2015. D'une longueur de 124 mètres, elle dispose d'un système DP2 et d'une puissance de 8 MW (deux propulseurs Voith de 2.4MW, deux propulseurs rétractables Wärtsilä de 1 MW et deux transverses Wärtsilä de 1.2 MW). Son carrousel a une capacité de 4000 tonnes de câbles.

Les câbles sous-marins seront produits à Pikkala (Finlande) et Arco Felice (Italie), les câbles terrestres à Gron (France). La livraison et la mise en service sont prévues pour 2023.

Pour rappel, Prysmian est engagé dans plusieurs projets en France, notamment la fourniture de câbles électriques sous-marins d’interconnexion pour le parc de Saint-Nazaire.