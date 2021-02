Fincantieri met à l’eau la seconde corvette commandée par le Qatar

Réalisée par le chantier Fincantieri de Muggiano, la seconde des quatre corvettes lance-missiles commandées à l’Italie par le Qatar a été positionnée sur une barge et a traversé le 13 février la baie de la Spezia en vue de sa mise à l’eau. Ce bâtiment, nommé Damsah, est le premier sistership de l’Al Zubarah, mis à l’eau en mars 2020 et qui a débuté ses essais en mer au mois de novembre. Il devrait être livré cette année. Le Damsah devrait suivre en 2022 et deux autres unités du même type d’ici 2024.

