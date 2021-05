Le nouveau groupe aÃ©ronaval britannique prÃ©pare son premier dÃ©ploiement

C’est la plus puissante force navale assemblée par le Royaume-Uni depuis la guerre des Malouines en 1982 et la première articulée autour d’un porte-aéronefs depuis une décennie. Samedi 1er mai, le HMS Queen Elizabeth, premier des deux nouveaux porte-avions britanniques, a appareillé de sa base de Portsmouth pour un ultime exercice avant son premier déploiement. L’imposant bâtiment embarque un groupe aérien constitué d’une trentaine d’appareils, 18 avions de combat à décollage court et appontage vertical F-35B, ainsi que des hélicoptères. La chasse embarquée est mixte, avec 8 F-35B du 617 Squadron de la Royal Air Force et 10 autres du VMFA-211 de l’US Marine Corps. Une coopération permettant de renforcer l’interopérabilit…