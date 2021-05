Quelques marins ont pu débarquer de l'Ever Given toujours bloqué à Suez

Le porte-conteneurs Ever Given est toujours immobilisé dans les lacs Amers, au milieu du canal de Suez. Depuis le 29 mars et la date de son sauvetage, après qu'il ait bloqué le trafic du canal pendant plusieurs jours, le navire de 20.000 EVP est au coeur d'un contentieux qui s'annonce extrêmement compliqué. Pour mémoire, Shoei Kisen, propriétaire japonais du navire, a déclaré l'avarie commune, mutualisant ainsi les frais entre les chargeurs et armateurs, ce qui annonce une procédure très longue. Les deux propriétaires légaux (Luster Maritime au Panama et Higaki…