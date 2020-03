En 2007, Brittany Ferries réceptionnait le frêteur Cotentin de 19.909 tjb construit par les chantiers Aker Yards d'Helsinki. Conçu et commandé pour remplacer les anciens Coutances et Purbeck sur des liaisons entre Cherbourg et Poole puis continuer sur Santander, le navire offre une capacité de 2200 mètres linéaires de fret – soit l’équivalent de 120 camions entreposés sur trois ponts : une cale, un pont garage et un pont supérieur exposé. A l’intérieur une rampe fixe obturée par un panneau à plat pont permet l’accès à la cale tandis qu’une seconde rampe relevable sert à monter les camions sur le pont extérieur.

Passé aux couleurs de Stena Line sous le pavillon britannique avec le nom de Stena Baltica depuis novembre 2013 dans le cadre d'un affrètement coque nue, le navire dispose d’emménagements très sommaires. Seule une cafétéria desservie par un self-service jouxtant une minuscule boutique puis un salon-bar constituent les espaces intérieurs réservés aux passagers qui sont majoritairement des chauffeurs. Du côté des cabines, au nombre de 121 pour loger 160 personnes, c’est le même design. Une salle de bain – douche-WC-lavabo – est commune à deux cabines.

Aligné sur une route régulière entre Karlskrona (Suède) et Gdynia (Pologne) dont la traversée dure approximativement 12 heures, l’ex-Cotentin est motorisé par deux diesel semi-rapides MaK à 12 cyindres en Vé – 12M43C – développant chacun 12000 Kw (16304 ch) et entraînant une hélice à pales orientables. Il peut atteindre la vitesse de 23 nœuds. Du côté de la production électrique, elle est produite par deux alternateurs attelés de 1400 Kw puis deux diesel-alternateurs de 1386 Kw. Cette puissance est nécessaire pour alimenter les nombreux ventilateurs extracteurs des garages utilisés lors du chargement ou du déchargement des véhicules mais aussi pour les deux propulseurs d’étrave de 1200 Kw chacun. La stabilisation anti-roulis est assurée par deux ailerons repliables. D’une longueur de 165 mètres et d’une largeur de 26.8, le Stena Baltica est actuellement armé par un équipage irlandais et polonais de 31 marins.

Texte et photos: Marc OTTINI