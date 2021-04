Qu’est devenu le FS Charlotte de l’armement Fouquet Sacop ?

Au début des années 2000, l’armement marseillais Fouquet Sacop investissait massivement dans des navires de transport de produits raffinés de petit et moyen tonnages majoritairement construits par des chantiers turcs. Parmi ceux-ci le FS Charlotte, un navire très complexe puisque conçu pour transporter simultanément du bitume et du soufre liquide, ou encore des produits pétroliers raffinés. D’un port en lourd de 12790 tonnes, le FS Charlotte dispose à la fois de cinq citernes dédiées au bitume, lesquelles peuvent être réchauffées à 250°C par des serpentins. D’un volume total de 4880 m3, elles peuvent être vidées par deux pompes de 400 m3/h installées dans une salle des pompes. Quant au soufre liquide, il peut être embarqué dans six citernes d’un volume total de 5790 m3 pouvant être aussi réchauffées jusqu’à 180°C, la température idéale pour le transport de soufre à l’état visqueux étant de 160°C. Là aussi, deux pompes de 337 m3/h sont placées dans une seconde chambre des pompes bien distincte de la première. Ces onze cuves sont indépendantes et autoporteuses afin d’absorber les dilatations, tout comme les deux pompes de ballastage de 100 m3/h. Le système de réchauffage des citernes est obtenu par deux chaudières d’une puissance calorifique de 3500 Kw installées en salle des machines. Comme dit précédemment, les cuves peuvent également contenir 10457 m3 de produits raffinés qui sont transportés à la température ambiante.

Le ST Charlotte arrive au Havre le 22 avril 2010 avec une cheminée toute bleue (© MARC OTTINI)

Livré en 2005 par le chantier Yardimci de Tuzla, ce grand pôle de la construction et de la réparation navale située sur la rive nord de la mer de Marmara, le FS Charlotte est enregistré dans un premier temps sous le registre français des Kerguelen. Puis avec la reprise des activités de l’armement par le groupe belge Sea-Invest à la fin 2008, Fouquet Sacop devient Sea-Tankers et le navire est rebaptisé ST Charlotte en passant sous le registre RiF. Contrairement aux autres navires, il conserve sa cheminée bleue mais la mouette, emblème de l’entreprise phocéenne créée en 1950, disparaît. Comble de l'ironie quand l’on sait que le FS Charlotte avait Port aux Français comme port d’attache durant son exploitation par l’armement marseillais et que désormais sous la gestion d’un groupe belge, Marseille est peint à sa poupe.

Le 9 février 2005, l’Iver Ability est en escale au Havre. On voit qu’il possède toujours sa cheminée bleue et l’on distingue la mouette emblématique de Fouquet Sacop (© MARC OTTINI)

L’Iver Ability arrive au Havre le 2 juin 2015 avec une cheminée blanche ornée du logo de l’armement néerlandais Vroon. (© PASCAL BREDEL)

Mais les activités de Sea-Tankers n’atteignant pas les résultats espérés, le bitumier/soufrier est placé sur le marché de la vente. Très rapidement l’armateur néerlandais Vroon basé à Breskens s’en porte acquéreur et le 12 octobre 2013 le navire prend le nom d’Iver Ability sous pavillon de Gibraltar. Son équipage actuel se compose de 13 marins de nationalités russe, lettone et philippine.

Depuis cette date, le navire de 129 mètres de long pour 22 de large propulsé à 14 nœuds par un diesel semi-rapide 4 temps MaK à 6 cylindres de 5400 Kw (7337 ch) entraînant une hélice à 4 pales orientables continue de faire quelques escales dans les ports français du Havre et de Lavéra, bien qu’il soit utilisé au long cours.

Sa production électrique est réalisée par un alternateur attelé de 1490 Kw – pouvant être utilisé comme moteur de propulsion de secours – puis trois diesel-alternateur Yanmar produisant 750 Kw chacun.

Un article de Marc Ottini

L’Iver Ability de retour au Havre sous la livrée rouge Vroon en avril 2018. (© PASCAL BREDEL)