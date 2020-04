Qu’est devenu le FS Pauline ?

Entre 2001 et 2007, l’armement marseillais Fouquet-Sacop a réceptionné treize navires citernes d’un tonnage compris entre 3900 et 19120 tpl construits essentiellement à Tuzla (Turquie), exception faite pour les trois plus grands issus du chantier portugais de Viana do Castelo. Tous avaient été baptisés par des prénoms féminins précédés de FS – pour Fouquet Sacop. Parmi eux, le FS Pauline, dernier d’une série de trois navires à double coque de 5717 tonnes de port en lourd sorti du chantier turc Yardimci de Tuzla. Fin 2007, Fouquet-Sacop a été racheté par le groupe belge Sea-Invest sous la dénomination de Sea-Tankers et plusieurs unités ont eu leur préfixe modifié en ST. Notons d’ailleurs que le quatorzième navire commandé fut livré en 2008 sous le nom de ST Marseille. Sans doute pour faire un clin d’œil à l’origine de l’armement.

Mais revenons au FS Pauline livré le 14 juillet 2005. D’ailleurs rebaptisé ST Pauline dès le 11 mars 2009, il a continué de travailler principalement en Méditerranée au départ du complexe de Fos-Lavéra. D’une capacité de 6408 m3, il possède 10 citernes revêtues en Epoxy équipées chacune d’une électro-pompe centrifuge immergée de 200 m3/h puis de 2 slop-tanks sur le pont principal également équipés d’une pompe centrifuge immergée de 70 m3/h. Chaque citerne possède son propre circuit de réchauffage desservi par des serpentins en inox. A la tête de ce système, nous trouvons deux chaudières à huile caloporteuse de 3500 kw. Comme à bord de tous les navires de ce type, le ST Pauline avait été pourvu d’une installation de gaz inerte.

Puis suite à une grande restructuration au sein du groupe Sea-Tankers, le ST Pauline fut vendu. Devenu le Elli le 1er octobre 2014 jusqu’en avril suivant, il est ensuite passé sous pavillon maltais pour l’armement SL Maritime sous le nom de Santa Pawlina. Depuis cette date, il assure des transports de produits raffinés – effectuant parfois des opérations de soutage – entre la Grèce, la Croatie, l’Italie et l’île de Malte.

D’une longueur de 105,50 mètres pour une largeur de 16,80 et un tirant d’eau de 6,70 mètres, il est propulsé par un diesel 4 temps MAN-B&W Alpha Diesel de 8 cylindres – 8L 27/38 – développant 2720 Kw (3695 ch) et lui conférant une vitesse de 13,4 nœuds à travers une hélice à pales orientables. Il est aussi équipé d’un alternateur attelé de 800 kw/h qui peut être utilisé en propulsion de secours puis de trois diesel-alternateur MAN de 400 kw/h. Pour l’assister dans ses manœuvres, il est doté d’un propulseur d’étrave de 300 kw. Actuellement, ce sont douze membres de nationalités russe, ukrainienne et lithuanienne qui composent son équipage.

Les deux sister-ships ST Solène et FS Clara sont toujours en service sous pavillon français Rif et naviguent en Méditerranée occidentale.

Texte et photos: Marc OTTINI

Le ST Pauline à l’entrée de Lavéra en mars 2012

Le Santa Pawlina en attente de chargement à Agioi Theodoroi en Grèce. Bien qu’il ait été vendu il y a quelques années, il porte toujours les couleurs de Sea-Tankers dans sa cheminée

Le Santa Pawlina en juin 2015 à Marsaxlokk, port à l’Est sur l’île de Malte mieux connu pour ses terminaux à conteneurs.

Le ST Solène photographié à Ajaccio est identique au ST Pauline excepté qu’il possède un étage de moins dans ses superstructures