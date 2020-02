Qu’est devenu le petit cargo CGM Tchekhov ?

Du mois de février 1990 au mois d’avril 1993, la Compagnie Générale Maritime a armé un petit cargo de 6131 tonnes de port en lourd sous le nom de CGM Tchekhov. Venu de la Horn-Linie, sa filiale allemande qui l’avait fait construire, ce cargo allait être affecté au service franco-russe créé entre la CGM et la Baltic Steamship Company entre Le Havre, Dunkerque et Saint Petersbourg. Le second navire de cette ligne était le petit porte-conteneurs roulier Mekhanik Evgrafov.

Construit par le chantier Wuchang Shipyard de Wuhan et mis en service en 1985 sous le nom de Hornfels, c’est un navire long de 105,96 mètres et large de 17,50. Son tirant d’eau maximal est de 7,20 mètres. A bord, deux grues de 30 tonnes positionnées sur bâbord desservaient ses deux cales d’un volume de 8111 m3 dans lesquelles il était possible de charger des marchandises en vrac, des céréales mais aussi des conteneurs. Sa capacité était de 310 evp – 270 à 14 tonnes – dont 22 pouvaient être raccordés au réseau électrique du bord, réalisé grâce à deux diesel-alternateur Yanmar. Mais après avoir été affrété sous le nom de Scandutch Sardinia (1986 à janvier 1990) avant sa francisation, le CGM Tchekhov allait retrouver en avril 1993 le nom de Hornfels jusqu’en avril 2000. Puis vendu à la Newport Marine Co, on allait retrouver le cargo sur des lignes desservant le Maghreb au départ de Marseille comme Blue Spirit, vocable qu’il conservera jusqu’en février 2007. Devenu le Blue Sky jusqu’en décembre 2011, il changeait de propriétaire pour rejoindre les eaux turques sous le nom d’Aycan. En février 2014, il devenait le Cara sous pavillon de Saint Vincent et Grenadines. Un chantier turc prenait en charge le navire pour un grand carénage de mi-vie au cours duquel les grues étaient débarquées définitivement.

Depuis 2017, c’est sous le pavillon des îles Cook, puis récemment du Togo emmené par un équipage cosmopolite de 14 hommes – Egyptiens, Indiens et Ukrainiens – qu’on le retrouve à naviguer entre la Méditerranée orientale, la Turquie et la Mer Noire sous le nom de DK Green, puis celui de Navmarine 4. Il est propulsé à 12 nœuds par un moteur Mitsubishi-Hatsudoki de 6 cylindres développant 2582 Kw et est équipé pour ses manœuvres d’un propulseur d’étrave de 150 Kw.

Tchekhov, de son prénom Anton était un écrivain russe né le 29 janvier 1860 à Novgorod et décédé le 15 juillet 1904 en Allemagne.

Texte : Marc OTTINI

Le Hornfels vient d’entrer dans l’une des cales sèches du Havre pour être repeint en noir. Alors qu’il arbore encore le pavillon d’Antigua et Barbuda, il porte déjà le logo CGM dans sa cheminée. (© Pascal Bredel)

Ayant repris son nom d’origine de Hornfels et sa couleur d’origine, l’ex CGM Tchekhov a porté le pavillon espagnol. (© Pascal Bredel)

Le Blue Spirit a fait de nombreuses escales au Port Autonome de Marseille. (©Marc Ottini)