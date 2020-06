Qu’est devenue l’Abeille Bretagne ?

Le 09 juillet 1979, les Chantiers et Ateliers de la Manche de Dieppe livraient le remorqueur de haute mer Abeille Bretagne aux Abeilles Internationales. Ce navire de 1200 tjb du type AHTS est toujours en service sous pavillon grec et opère en assistance en mer de Thrace depuis le port d’Alexandropouli sous le nom de Lucky Star. Long de 44,75 mètres et large de 11,80 pour un tirant d’eau maxi de 4,80 mètres, l’ex Abeille Bretagne avait été affectée dans différents ports dont celui de Cherbourg.

L’Abeille Bretagne au quai de Normandie à Cherbourg en 1994 (© : MARC OTTINI)

Vendue en 1996, elle mutait en Pacific Salvor. Et après cinq années passées sous ce nom, il devenait le Jantar tout en conservant le pavillon maltais et ses superstructures étaient repeintes en jaune ocre, ce qui lui donnait un air très vieillot…Le 27 mars 2010, il prenait le nom de Spartan au sein de l’armement Giglinis Shipping Group. Fort heureusement, ses superstructures retrouvaient la couleur blanche sous une coque peinte en rouge, couleurs de Giglinis. Puis le 14 juillet 2017, il prenait son vocable actuel au sein du même armement, mais cette fois sous le pavillon hellénique. Propulsé à 10 nœuds par deux diesel SEMT Pielstick 6 PA 6L développant 3532 Kw (4800 ch) et entraînant 2 hélices à 4 pales orientables, il est aussi équipé d’un propulseur d’étrave azimutal rétractable Aquamaster. Côté production électrique, elle est réalisée par deux alternateurs attelés de 140 Kva (112 Kw) chacun puis d’un diesel-alternateur MWM-Alsthom de même puissance. Armé par un équipage de 12 hommes, souhaitons au Lucky Star de poursuivre sa carrière sous une bonne étoile !!

Texte et photos: Marc Ottini

Le 10 juin 2015 amarré à Terneuzen, le Spartan amenait une coque destinée au chantier de démolition de Gand (© : MARC OTTINI)