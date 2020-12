Quotas de pêche 2021 : négociation tronquée à Bruxelles

Étrange baptême du feu pour la ministre de la Mer, Annick Girardin, qui a participé, mardi et mercredi, à Bruxelles, à son premier « Conseil TACs et quota ». Brexit oblige, la Commission a tout simplement dû renoncer à mettre des chiffres en face de la centaine de stocks pêchés dans des zones situées à l’intérieur des eaux britanniques ou à cheval sur celles-ci. Elle n’aura donc pas à se battre pour les quotas de sole en Manche ou de langoustines en Ouest Écosse. Elle n’aura pas non plus…