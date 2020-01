Rade de Toulon : la coque de l’ex-Cassard rejoint celles de deux anciennes F70

La coque de la frégate antiaérienne Cassard, retirée du service au printemps 2019, a quitté mercredi 29 janvier les quais de la base navale de Toulon. Elle a été remorquée vers une zone de mouillage en rade, déjà occupée par deux anciennes frégates anti-sous-marines, les ex-Montcalm et ex-Jean de Vienne, désarmées en 2018 et 2019. Dépouillées de leurs équipements (le Cassard est passé en cale sèche en décembre), ces trois vieilles coques sont destinées à la déconstruction.

L'ex-Cassard quittant la base navale mercredi

L'ex-Cassard a rejoint les ex-Montcalm et Jean de Vienne

Pour mémoire, il ne reste plus que trois unités de la famille F70 encore opérationnelles, les FASM La Motte-Picquet et Latouche-Tréville basées à Brest et qui doivent être respectivement retirées du service cette année et l’an prochain, ainsi que la FAA Jean Bart à Toulon, dont la sortie de flotte est prévue en 2021.

Le Cassard lors de sa dernière sortie en mer en avril 2019