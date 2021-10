Range Nord : leadership européen et diversité fonctionnelle

Épicentre du fonctionnement portuaire européen, le Range Nord est une notion géographique s’étalant du Havre à Rotterdam. Cela couvre des territoires majeurs de l’économie du continent : l’isolat du bassin parisien, la banane européenne des Alpes au Delta (Rhin, Meuse, Escaut) et les nouvelles zones d’Europe orientale. On sait que l’emprise du Range Nord va bien au-delà de l’hinterland “naturel“ aux dépens des ports méditerranéens ce qui agite le spectre d’un épouvantail portuaire par sa taille et son efficience. Dans la pratique tout est en XL : les parcs de raffineries, les terminaux de vracs secs comme de véhicules et surtout l’échelle de la conteneurisation. Il reste l’idée quand même d’une maturité de l’économie portuaire de cet espace, les projets portuaires sont de moins en moins nombreux même si comme ailleurs l’innovation est maintenant à l’œuvre. Le développement des bio énergies est le challenge principal. Enfin, il faut garder à l’esprit que le Range Nord n’est pas un bloc uniforme, chaque pays et même chaque port a sa propre histoire avec son propre biotope construisant les rapports avec les territoires et les entreprises privées.

- Lire la note de synthèse de l’ISEMAR sur le sujet

_______________________________________________



L'Institut Supérieur d'Economie Maritime a été créé en 1997. L'ISEMAR est, à la fois, un centre de recherche, un outil de collecte et de diffusion de l'information, ainsi qu'une structure de conseil, à destination des collectivités locales et des acteurs privés du monde maritime et portuaire.