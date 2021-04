Rapport d'enquête intermédiaire sur le naufrage du Bourbon Rhode

L’administration des enquêtes techniques du ministère luxembourgeois de la mobilité et des travaux publics vient de publier le rapport d’enquête provisoire sur le naufrage du remorqueur Bourbon Rhode, le 26 août 2019, dans l’océan Atlantique. Ce tragique accident avait provoqué la mort de quatre marins et la disparition de sept autres. Trois membres d’équipage avaient pu être sauvés.

Le Bourbon Rhode, sorti en 2006 des chantiers singapouriens Keppel, était un remorqueur de service à l’offshore de 49.5 mètres de long pour 15 mètres de large. Sa propulsion était assurée par deux propulseurs azimut stern alimentés par deux moteurs de 2970 kW.

Au moment de l’accident, il était en transit entre Las Palmas, aux Canaries et le Guyana. Il avait fini son précédent contrat au Nigéria et venait de subir un arrêt technique de six semaines, avec passage en cale sèche, à Las Palmas. Ce dernier visait à la fois à de la…