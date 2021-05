Rapport préliminaire sur l’accident du navire auto-élévateur Seacor Power

Le Conseil national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board, NTSB), homologue américain du BEA, a publié un résumé des faits qui précise les circonstances de l’accident mortel du Seacor Power. Ce navire auto-élévateur de 53 mètres de long s’est retourné au large de Port Fourchon, en Louisiane, le 13 avril dernier. Dix-neuf personnes se trouvaient à bord au moment de l’accident et seules six ont été secourues. Six autres sont décédées et sept sont portées disparues.

Selon ce rapport, le navire construit en 2002 et exploité depuis 2012…