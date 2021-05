Réactions armatoriales très mitigées suite au décret «Net Wage»

La mesure avait été annoncée en septembre dernier par Jean Castex, elle a été formalisée plus de sept mois plus tard par la signature d'un décret cette semaine. Le « salaire net » va être appliqué à l'exercice 2021 pour les armements français de transport de passagers à l'international, à l'exception des délégations de service public et de la croisière. Ce qui concrètement concerne Brittany Ferries, DFDS et les liaisons méditerranéennes de Corsica Linea et La Méridionale.

Selon la communication du gouvernement, ce net wage « prendra la forme d’une aide correspondant à la part salariale des charges dont s’acquitteront en 2021 les entreprises d’armement maritime pour les marins affiliés à l’ENIM qu’elles emploient. Cette aide vient compléter les exonérations de la part patronale…