On nous a signalé une erreur dans notre article du 20 novembre sur le renouvellement de la flotte des Phares et Balises. Le Charles Cornic, basé à Morlaix et que nous évoquons dans ce papier, a bien vu le jour en Vendée mais pas, comme nous l’indiquions, chez Ocea. Ce bateau de travail de 17 mètres en aluminium, mis en service en 2004, est sorti du chantier Delavergne, et a été conçu par André Herskovits du bureau H&T.