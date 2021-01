Remontowa livre un PSV hybride

C'est un évènement rare depuis les crises pétrolière et sanitaire. Le chantier polonais Remontowa vient de livrer le Coey Viking, un navire ravitailleur de plateformes (PSV), à son armateur, le groupe norvégien Viking Supply Ships. Son sistership doit être livré en mars. Ces deux bateaux, commandés à l'automne 2019, ont été cofinancés par le fond britannique Borealis Maritime.

Construits sur un design Wärtsilä, ils seront équipés d'une propulsion hybride GNL-électrique avec un moteur VS 4411DF de Wärtsilä et un pack de batteries. D'une longueur de 69.3 mètres, ils auront un pont de 980 m2 et disposent d'une capacité glace ICE 1C. Tous deux seront amenés à travailler en mer du Nord, où les performances environnementales des navires commencent à devenir un critère d'affrètement. Viking Supply Ships exploite déjà quatre AHTS et un PSV.

