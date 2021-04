L'Eemslift Hendrika remorqué à bon port

Le transporteur de colis lourds Eemslift Hendrika, en perdition depuis lundi au large de la côte ouest norvégienne, a été remorqué et est arrivé à Ålesund. La remorque a été passée très tard dans la soirée de mercredi alors que la nuit tombait. En effet, alors que les sauveteurs de Smit insistaient pour être hélitreuillés plus tôt dans la journée, les autorités norvégiennes craignaient de les mettre en danger avec des conditions météo étaient encore très sportives dans la journée de mercredi. Finalement, le navire s'étant fortement rapproché de la côte, le feu vert a été donné. Les quatre membres de l'équipe de Smit ont été mis à bord de l'Hendrika et ont pu établir une remorque avec le Normand Drott. Le bateau se trouvait alors à 7 milles des…