MSC : des porte-conteneurs de plus de 24.000 EVP vont être construits en Chine

Après Hapag-Lloyd et ONE, les commandes de porte-conteneurs de plus de 23.000 EVP se poursuivent et les records continuent de tomber. Six nouveaux navires de 24.232 EVP, soit la plus importante capacité enregistrée à ce jour, vont ainsi être construits en Chine et exploités pour le compte du groupe suisse Mediterranean Shipping Company. L’armateur les affrètera auprès de Bocomm Leasing, une banque chinoise de Hong Kong, avec laquelle un contrat d’affrètement long terme a été conclu. Trois chantiers chinois seront impliqués dans la réalisation de ces mastondontes, dont le prix unitaire est estimé à 150 millions de dollars : Yangzijiang, Hudong-Zhonghua et Jiangnan. Les livraisons sont prévues en 2023 et 2024.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Copie et publication du texte et des photos interdites sans consentement du ou des auteurs.