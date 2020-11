Rencontre Ecotech « Solutions innovantes pour les ports durables » le 3 décembre

Le PEXE, l'association des éco-entreprises de France, organise une Rencontre Ecotech « Solutions innovantes pour les ports durables », en partenariat avec l’ADEME, qui aura lieu le 3 décembre 2020 en format 100% digital.



L’objectif de cette journée sera d’identifier et d’accélérer le déploiement de solutions innovantes pour répondre aux enjeux environnementaux et énergétiques des ports maritimes et fluviaux.

Au programme :

- Ouverture de la journée sur les enjeux de la transition écologique des ports et le plan de relance par Arnaud Leroy, Président de l’ADEME ;

- la stratégie nationale portuaire par le Ministère de la transition écologique par la DGITM,

- des séquences enjeux exprimés par une dizaine de ports (Le Havre, Dunkerque, Bordeaux, La Rochelle, Marseille, Sète, La Martinique, Paris, Lyon , Montréal)

- des pitchs de solutions

- des rendez-vous programmés en BtoB entre les participants à la journée (jusqu’à 8 créneaux)

- des ateliers thématiques : financement et plan de relance par l’ADEME / stratégie hydrogène (ADEME-AFHYPAC) / Politique de soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie à l’amélioration des performances environnementales des sites et activités portuaires / QR sur la stratégie nationale portuaire par la DGITM

Retrouvez les acteurs de la filière et les enjeux pour la transition écologique des ports le 3 décembre prochain en live !



- Programme détaillé et inscriptions sur https://ports.ecoentreprises-f rance.fr/

Communiqué de PEXE, novembre 2020