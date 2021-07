Reprise des travaux de forage sur le parc éolien en mer de Saint-Brieuc

Ailes Marines annonce le retour de l’AEOLUS sur zone à partir du 16 juillet 2021, suite à l’accord des autorités maritimes. Le navire jack up de la société Van Oord est chargé de la réalisation des forages et de l’installation des pieux des fondations du parc éolien en mer. Après une revue complète des outils et des équipements du navire réalisée par Van Oord aux Pays-…