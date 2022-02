L’Institut polaire recrute un responsable technique / chef mécanicien en Antarctique (F / H)

L’Institut Polaire Français (IPEV) recherche un chef mécanicien (F-H), type officier mécanicien de la marine marchande ou de la marine nationale, pour prendre en charge le service technique et la maintenance de la centrale électrique de la station scientifique Concordia située en Antarctique.

Le poste offert, en contrat à durée déterminée, implique un séjour sur le terrain d’une durée moyenne de 12 mois au sein d’une équipe scientifique et technique franco-italienne de 14 personnes environ. Début de la mission novembre/décembre 2022 et formation préparatoire de 3 semaines en octobre 2022.

Possibilité régime ENIM via une demande de maintien à terre.

Représentant sur le terrain des services logistiques et techniques de l’Institut polaire et de son partenaire Italien l’ENEA-UTA, il veille au maintien en l’état des différentes installations et fait réaliser le programme de travaux de l’année. En parallèle à ces fonctions de responsabilités, il se doit également d’être un mécanicien moteurs diesels industriels confirmé.

Formation/Expérience : Mécanicien(ne) possédant une bonne culture technique générale ou équivalent officier mécanicien de la marine marchande ou de la marine nationale avec une expérience significative en encadrement de personnel. Connaissances indispensables de la conduite d’une centrale électrique et des interventions de maintenance sur des groupes électrogènes et les systèmes associés – installations de pompage etc.

Anglais souhaité, l’italien est un plus.

Qualités recherchées : Savoir gérer une équipe. Avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’une grande autonomie. Avoir l’esprit collaboratif, de la rigueur, de la polyvalence, et faire preuve d’organisation. Doit savoir s’adapter aux contraintes de la vie en collectivité.Le personnel est recruté sur des critères propres à l’Antarctique qui imposent des examens d’aptitudes médicaux et psychologiques.

Envoyer CV avec photo et lettre de motivation de préférence sur le site de l’Institut polaire : www.institut-polaire.fr ou sur recrutement@ipev.fr

CETTE OFFRE D'EMPLOI VOUS EST PROPOSEE PAR L'INSTITUT POLAIRE FRANCAIS PAUL EMILE VICTOR