Résultats du 2ème trimestre de CMA CGM

Le Conseil d’Administration du Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, s’est tenu ce jour sous la présidence de Rodolphe Saadé, Président Directeur Général, pour examiner les comptes du 2ème trimestre 2020.

À cette occasion, Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare : « Malgré la pandémie liée au Covid-19, notre Groupe a enregistré au 2ème trimestre d’excellents résultats qui confortent notre structure financière. Grâce à notre agilité et la complémentarité de nos activités « shipping » et logistique, nous avons su adapter notre offre de services pour répondre à l’évolution rapide des besoins de nos clients. Nous avons aussi réduit significativement nos coûts et bénéficié de la baisse du prix du pétrole. Le plan de retour à la profitabilité de CEVA Logistics se poursuit par ailleurs conformément à nos attentes. Au cours de cette crise sanitaire, nous avons veillé à la sécurité de nos collaborateurs. Les équipes du Groupe ont été totalement mobilisées pour poursuivre nos activités et celles de nos clients. Notre expertise a été mise au service de la lutte contre le Covid-19 en développant des ponts logistiques et maritimes pour acheminer le matériel médical nécessaire. Les résultats du 3ème trimestre devraient marquer une nouvelle amélioration de notre performance ».

Activités et performances financières du 2ème trimestre 2020

L’industrie du transport maritime et de la logistique face à un contexte inédit

L’activité du 2ème trimestre s’est inscrite dans un contexte inédit lié à la pandémie du Covid-19. Le trafic maritime de conteneurs s’est contracté pour la première fois depuis 2009 suite aux mesures de confinement des différents pays, conduisant au 1er trimestre à un arrêt des unités de production, notamment en Chine, suivi par le ralentissement brutal de la consommation mondiale en mars-avril.

Les chaînes logistiques ont su s’adapter afin de maintenir la continuité des approvisionnements, notamment en matériel médical. Avec la levée progressive des mesures de confinement, les volumes transportés ont connu une forte reprise à partir de mai, sous l’effet conjugué de reconstitution des stocks et de vive reprise de la consommation de biens, notamment aux États-Unis.

CMA CGM a su mobiliser son expertise maritime et logistique pour répondre à ce défi tout en renforçant sa profitabilité, notamment en adaptant de façon dynamique la capacité de sa flotte à la demande et en poursuivant son programme de maîtrise des coûts.

Groupe : forte amélioration de la performance opérationnelle et du bénéfice net

Au 2ème trimestre 2020, CMA CGM a amélioré la rentabilité de toutes ses activités. Le chiffre d’affaires sur la période atteint 7,0 milliards de dollars, en baisse de -9,0 % par rapport au 2ème trimestre 2019 du fait du ralentissement des volumes lié à l’impact de la crise sanitaire sur le commerce mondial.

L’EBITDA[1] s’est une nouvelle fois amélioré, progressant de +26.3% par rapport au 2ème trimestre 2019, pour atteindre plus de 1,2 milliard de dollars. La marge d’EBITDA a ainsi fortement progressé et atteint 17,2 % (vs 12,4 % au 2ème trimestre 2019). La marge opérationnelle est de 530 millions de dollars, soit 7,6 %, contre 286 millions de dollars (3,7 %) au 2ème trimestre 2019.

Au 2ème trimestre 2020, le Groupe CMA CGM affiche un résultat net part du Groupe positif de 136 millions de dollars, en forte augmentation, contre une perte de 109 millions de dollars au 2ème trimestre 2019 et un bénéfice de 48 millions de dollars au 1er trimestre 2020.

L’activité opérationnelle a permis de générer plus de 1,1 milliard de dollars de flux d’exploitation.

En outre, la liquidité du Groupe a été une nouvelle fois renforcée grâce à la mise en place d’un prêt bancaire garanti d’un montant de 1,05 milliard d’euros, dont 300 millions ont été affectés à une augmentation de capital de CEVA Logistics.

La position de liquidité du Groupe (trésorerie disponible et lignes non tirées) s’établit ainsi à 2,6 milliards de dollars au 30 juin 2020, permettant de couvrir largement les prochaines échéances financières.

Par ailleurs, en ligne avec sa politique financière prudente, CMA CGM continue d’évaluer de manière proactive toutes les possibilités de renforcement de sa structure financière, et ce au travers de toutes les sources de financement disponibles.

Activité maritime : forte croissance de +30 % de l’EBITDA

En raison de la pandémie de Covid-19, les volumes transportés au 2ème trimestre 2020 ont enregistré un retrait de - 13,3 % par rapport au 2ème trimestre 2019, plus contenu qu’attendu initialement. Le chiffre d’affaires trimestriel est ainsi en baisse de -10,9% par rapport au 2ème trimestre 2019 et atteint 5,3 milliards de dollars pour l’activité maritime grâce à un revenu moyen par EVP (Équivalent Vingt Pieds) de 1 112 dollars, en progression de +2,8 % sur un an.

L’EBITDA de l’activité maritime est en forte hausse de +30% sur le 2ème trimestre 2020 et s’établit à 1 052 millions de dollars (vs 808 millions de dollars au 2ème trimestre 2019). La marge opérationnelle connaît une forte hausse de +86 % à 497 millions de dollars, soit 9,3 %.

Les dépenses opérationnelles unitaires par EVP ont diminué de -4,6% par rapport au 2ème trimestre 2019, à 892 dollars, bénéficiant de la baisse des prix du pétrole, des initiatives du Groupe en matière de réduction des coûts et de la réduction de sa flotte opérée de navires et de conteneurs. En effet, CMA CGM a su faire preuve de réactivité pour adapter sa capacité opérée à la demande, à l’image de la discipline observée plus globalement chez l’ensemble des acteurs du secteur.

Activité logistique : poursuite du plan de transformation, forte performance du fret aérien, rebond de +78 % de la marge opérationnelle

Le plan de transformation de CEVA Logistics s’est poursuivi malgré l’environnement difficile. La crise sanitaire a confirmé la pertinence de la stratégie de complémentarité entre solutions logistiques et transport maritime, incarnée notamment par l’offre commerciale de CEVA Logistics en matière de fret aérien et d’entreposage. Les premiers effets du redressement de la filiale logistique du Groupe CMA CGM ont ainsi été observés au 2ème trimestre.

L’activité logistique du Groupe s’est montrée résiliente au cours du dernier trimestre malgré un chiffre d’affaires en retrait de -4,7 % à 1,7 milliard de dollars, notamment impacté par le change. L'EBITDA s’établit à 153 millions de dollars, soit une hausse de +4,1% par rapport au 2ème trimestre 2019, et ce malgré un impact négatif de la crise sanitaire sur ces résultats estimé à 7 millions de dollars. Cet impact limité reflète les diverses mesures mises en œuvre pour contrebalancer l’effet négatif de la crise sanitaire.

Cette performance a notamment été soutenue par les très bons résultats de l’activité de fret aérien, des avions ayant été affrétés pour faire face à l’arrêt des lignes régulières. Le fret terrestre a poursuivi la mise en œuvre de son plan de redressement. Ces performances ont permis de compenser la faiblesse du fret maritime. Les résultats de la logistique contractuelle ont été pénalisés sur le trimestre par la pandémie, ayant entraîné la fermeture de nombreux sites.

La marge opérationnelle est en très forte croissance de +78 % à 40 millions de dollars.

Au 2ème trimestre, le résultat net de l’activité logistique a poursuivi son redressement pour atteindre -1 millions de dollars contre -32 millions de dollars au 2ème trimestre 2019.

Faits marquants du 2ème trimestre 2020

Adaptation et engagement solidaire dans le contexte de crise liée au Covid-19

Le Groupe CMA CGM s’est fixé pour priorité absolue d’assurer la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs à travers le monde, tout en mobilisant son expertise pour garantir le maintien des chaînes d’approvisionnement de ses clients. Le « BUSINESS CONTINUITY PACK », une nouvelle gamme de service, a ainsi été structurée pour offrir aux clients du Groupe des solutions adaptées pendant cette période inédite.

Le Groupe CMA CGM, avec sa filiale logistique, s’est également attaché à maintenir l’acheminement de biens et produits essentiels, notamment médicaux, en structurant des ponts logistiques vers la France et de nombreux pays dans le monde.

Parallèlement, à travers sa Fondation, le Groupe CMA CGM, a mobilisé une enveloppe exceptionnelle pour conduire des actions de solidarité visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 et soutenir les populations fragilisées par la crise sanitaire, en France, au Liban, aux États-Unis, et dans plusieurs pays africains et asiatiques.

Une offre de services maritimes simplifiée

Après les lignes Asie - Inde et Latam, le Groupe a annoncé début juillet que CMA CGM deviendra l’unique opérateur sur les liaisons transpacifiques. Cette décision vise à simplifier son offre maritime tout en optimisant ses coûts. Cette décision permet au Groupe de s’adapter à l’évolution de l’environnement économique et commercial.

Avec cette nouvelle étape, le Groupe simplifie sa stratégie de marque, en faisant de CMA CGM son seul transporteur global opérant aux côtés de marques spécialisées :

APL, le spécialiste du transport maritime pour le gouvernement américain ;

ANL, spécialiste de l’Océanie ;

CNC, positionné sur le marché intra-asiatique ;

Mercosul Lines, l’expert du cabotage au Brésil ;

Containerships, acteur majeur du transport multimodal en Europe.

Perspectives

Reprise du commerce international

La reprise du trafic maritime de conteneurs observée depuis le mois d’avril devrait se poursuivre au 3ème trimestre 2020 sur la plupart des liaisons, portée par la reprise plus rapide de la consommation de biens que de services, par le développement de l’e-commerce, ainsi que par la saisonnalité habituelle. Ces facteurs ont récemment porté les taux de fret à des niveaux historiquement élevés, en particulier sur les liaisons transpacifiques où le Groupe est leader mondial.

Nouvelle amélioration de la performance opérationnelle attendue au 3ème trimestre

Compte tenu des incertitudes relatives à l’environnement sanitaire et économique, le Groupe CMA CGM reste vigilant et continue à déployer les mesures sanitaires nécessaires, poursuit l’adaptation de son offre et concentre ses efforts sur son efficacité opérationnelle, la maîtrise de ses coûts et l’optimisation de son outil industriel.

Le Groupe suivra avec attention l’évolution de la situation qui reste incertaine mais se montre confiant quant aux perspectives d’activité pour le 3ème trimestre 2020 : la forte dynamique actuelle du marché du transport maritime, portée à la fois par les volumes et les taux de fret, devrait permettre de dégager une marge opérationnelle en nouvelle amélioration significative par rapport au 2ème trimestre.

Communiqué de CMA CGM