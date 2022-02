La Réunion : le Tresta Star reste échoué à Saint-Philippe

Poussé à la côte par le Cyclone Batsirai, alors qu'il était à la dérive suite à une panne de propulsion, le Tresta Star, petit pétrolier mauricien de 74 mètres qui naviguait heureusement à vide, s’est échoué jeudi 3 février, vers 21 heures, sur la commune de Saint-Philippe, au sud-est de l’île de La Réunion. Le navire s’est encastré dans la coulée de lave volcanique datant de 2007, près de la pointe du Tremblet. Il y est toujours coincé, sa coque demeurant battue pendant le week-end par de fortes vagues. Dans des conditions périlleuses, marquées par une puissante houle, des vents violents et des pluies extrêmes, une opération impliquant une cinquantaine de secouristes a permis, entre 2 heures et 4 heures du matin vendredi, de sauver les 11 membres d’équipage du Tresta Star. Les marins, épuisés mais sains et saufs, ont été évacués et pris en charge par les pompiers, puis conduits dans un …