Rouen accueille son plus grand porte-conteneurs

Le terminal conteneurs de Grand Couronne, près de Rouen, a signé un record en accueillant le MSC Barcelona, navire de 270 mètres de long pour 40 de large et d’une capacité de 5550 EVP. Il s’agit du plus grand porte-conteneurs venu jusqu’ici dans le port normand. En provenance des Etats-Unis, le MSC Barcelona a remonté la Seine dans la soirée du samedi 6 novembre et est reparti hier. Durant cette escale, il a débarqué à Grand-Couronne pas moins de 1670 conteneurs vides, une denrée tr…