Route maritime du Nord : « Pour le moment, ce n'est pas rentable »

En 2021, 34.85 millions de tonnes de marchandises ont transité sur la Route maritime du Nord (Northern sea route) permettant de relier l’océan Pacifique à l’Océan Atlantique, donc l’Asie à l’Europe. C’est 2 millions de tonnes de plus qu’en 2020 (32.97 Mt). Ainsi, d’année en année, le trafic augmente sensiblement sur cette route sous administration russe qui s’étend officiellement du détroit de Kara jusqu’au cap Dezhnev dans le détroit de Béring.

Faut-il y voir l’affirmation progressive d’une nouvelle route maritime plus courte entre le nord de la Chine et le nord de l’Europe ? Qu’est-ce qui y transite ? Le passage du Nord-Ouest connaît-il un essor ? Où en sont les projets de hubs pour le transbordement de marchandises sur des navires pouvant affronter la glace ?

A l’occasion du One Ocean Summit, Frédéric Lasserre, géographe à l’université de Laval au Québec (Canada), et coauteur de « Géopolitique des pôles : Vers une appropriation des espaces polaires ? », fait le point avec Mer et Marine.

(© DR)

MER ET MARINE : Comment évolue le trafic maritime sur les routes polaires Arctiques ?