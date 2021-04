Royal Caribbean prend livraison de son dernier Quantum

La compagnie de croisière américaine Royal Caribbean International a pris livraison hier de son cinquième et dernier paquebot de la classe Quantum. Comme ses aînés, l’Odyssey of the Seas a été construit par le chantier Meyer Werft de Papenburg, en Allemagne. Sa mise en service, prévue initialement début novembre en Floride, avait été reportée en raison notamment de la crise sanitaire. Il doit finalement accueillir ses premiers passagers au mois de mai, non pas aux Etats-Unis mais en Israël puisqu’il est finalement positionné au départ d’Haïfa pour sa saison inaugurale, avant de partir pour Fort Lauderdale, où il est attendu en novembre.

Long de 347 mètres pour une largeur de 41.4 mètres et une jauge de 169.000 GT, l’Odyssey of the Seas compte 2100 cabines et suites, pour une capacité en base double de 4210 passagers. C’est le cinquième et dernier paquebot de la classe Quantum de RCI, et le second du type Quantum Ultra, constituant une amélioration des trois premiers navires. Ceux-ci, les Quantum of the Seas, Anthem of the Seas et Ovation of the Seas, avaient été livrés par Meyer Werft en 2014, 2015 et 2016. Avait suivi en avril 2019 le premier Quantum Ultra, baptisé Spectrum of the Seas.

