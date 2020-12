Royal Caribbean reprend ses croisières au départ de Singapour

Pour la première fois depuis le mois de mars, un paquebot de la compagnie américaine Royal Caribbean International reprend son service commercial. Il s’agit du Quantum of the Seas, qui a appareillé hier de Singapour pour une première mini-croisière de deux nuits sans escale, avant d’enchainer sur des voyages de trois à quatre nuits. Des croisières courtes habituelles sur le marché asiatique et qui ne sont jusqu’à nouvel ordre accessible qu’aux ressortissants singapouriens. Les protocoles sanitaires à bord sont drastiques et le grand navire de 167.800 GT de jauge et 2090 cabines ne sera au mieux exploité qu’à 50% de sa capacité, de manière à assurer les règles de distanciation sociale. Tous les passagers doivent avoir été testés négatifs à la Covid-19 entre 48 et 72 heures avant l’embarquement et seront de nouveaux testés au terminal au moment de leur débarquement. Ils sont de plus munis durant leur croisière d’un bracelet électronique au poignet permettant de tracer leurs déplacements à bord et, ainsi, déterminer rapidement les potentiels cas contacts au cas où une personne tomberait malade.

Le Quantum of the Seas est le second paquebot à reprendre des croisières au départ de Singapour après le World Dream (depuis le 6 novembre) de la compagnie asiatique Dream Cruises, qui avait été la première à relancer son activité, en juillet, avec l’Explorer Dream à Taïwan réservé à la clientèle locale. En Europe, il n’y a plus que trois paquebots encore en service, les MSC Grandiosa et Costa Smeralda en Italie ainsi que le Mein Schiff 2 en Allemagne. Et il n’y en a que deux autres à travers le monde, au Japon, avec le Nippon Maru et l’Asuka II. S’y ajoutent deux petites unités d’expédition en Australie ainsi que le cargo-mixte Aranui 5 en Polynésie française.

Sur une flotte mondiale comptant plus de 350 navires de croisières maritimes, seule une dizaine est donc à ce jour en activité.

