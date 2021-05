Royal Navy : BAE Systems jonctionne la coque de la première frégate T26

Le chantier BAE Systems Govan, sur la rivière Clyde, dans l’agglomération de Glasgow, a procédé en fin de semaine dernière à la jonction des sections avant et arrière de la première de huit nouvelles frégates britanniques du type 26. La coque du futur HMS Glasgow est désormais complète, son armement se poursuivant dans le chantier écossais.

Long de 149.9 mètresg pour 20.8 mètres de large, le bâtiment affichera un déplacement d’environ 8000 tonnes. Capable de naviguer à plus de 26 nœuds, il sera équipé d’un système surface-air Sea Ceptor (48 missiles) et est conçu pour pouvoir embarquer de nouveaux missiles de croisière et missiles…