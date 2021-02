Sabella reprend les activités hydroliennes de GE et se tourne vers l’hydrogène vert

Un « grand virage », un « step important ». C’est ainsi que Fanch Le Bris, directeur général de la société quimpéroise Sabella, qualifie la reprise des activités hydroliennes de l’Américain GE Renewable Energy. Annoncé lundi, l’accord a en réalité été signé le 18 janvier dernier. Il permet à Sabella de mettre la main sur 13 ans de développement d’hydroliennes, « à peu près 150 brevets et tout un tas de dossiers techniques correspondant à plusieurs séries de machines qui ont été validées en mer pendant des mois et des mois, produisant beaucoup d’électricité », précise Fanch Le Bris à Mer et Marine.

L’historique remonte à 2003 avec TGL (Tidal Generation Ltd), société britannique devenue filiale de Rolls-Royce, dont les activités ont été elles-mêmes acquises et développées par la branche énergie d'Alstom en 2013 qui avait travaillé sur…