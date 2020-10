Safran : le Paseo XLR embarqué depuis plus d’un an sur le porte-avions français

Le Paseo eXtra Long Range (XLR), nouveau système optronique de Safran retenu en particulier pour les futures frégates et bâtiments logistiques de la Marine nationale, est en fait déjà opérationnel à la mer depuis plus d’un an, a appris Mer et Marine. Un premier système a, en effet, été embarqué à l’été 2019 sur le Charles de Gaulle. Il est situé dans la mâture du bâtiment, sur l’arrière de la structure en treillis supportant notamment le radar DRBV-15C.

L’installation de ce Paseo XLR sur le porte-avions français permet d’éprouver ce nouvel équipement à la mer. Elle avait été décidée suite à un premier test concluant de plusieurs mois qui avait vu précédemment la mise en place, au même emplacement de la mâture du Charles de Gaulle, d’un système Euroflit 410. Une boule optronique développée par Safran pour des usages aéronautiques et que l’on trouve habituellement sur des aéronefs.

Le rapport entre les deux systèmes est en fait technologique, puisque le Paseo XLR intègre le télescope conçu pour l’Euroflir 410, ce qui permet à Safran de réaliser des synergies et réduire les coûts de développement pour ces systèmes de haute technologie, intégrant chacun une dizaine de senseurs et produits généralement en quantité assez limitée. Ces mutualisations se retrouvent d’ailleurs sur d’autres systèmes, comme le Paseo NS (Naval System) dont une version dérivée est intégrée sur les nouveaux blindés Jaguar de l’armée de Terre. « Réaliser des équipements très performants et au meilleur niveau technologique, tout en assurant une souveraineté nationale dans ces domaines critiques, est un vrai défi car les quantités sont limitées. C’est pourquoi nous utilisons au maximum des briques technologiques de manière transverse entre le naval, l’arien et le terrestre, ce qui permet d’obtenir des volumes suffisants et de maintenir la compétitivité de ces systèmes avec des prix abordables et une optimisation de la maintenance », explique-t-on chez Safran à Mer et Marine.

La nouvelle version XLR du Paseo offre, grâce au télescope multi-spectral de l’Euroflir 410, une portée et une précision sensiblement accrues (avec une résolution centimétrique à plusieurs kilomètres de distance). Le système offre ainsi des capacités d’identification visuelle de jour, comme de nuit, même quand les conditions météo sont dégradées. Cela, à grande portée, ce qui permet d’obtenir avec un préavis plus important une levée de doute quant à une menace potentielle. Un atout notamment pour la lutte contre les menaces asymétriques mais aussi le recueil de renseignements. Placé dans un boitier hermétique et stabilisé, ce système est utilisé en mode autonome ou intégré au système de combat du bâtiment porteur. Au-delà de l’observation et de l’identification, le Paseo XLR offre aussi une capacité de poursuite et peut servir de conduite de tir pour l’artillerie contre des cibles navales et aériennes. Ce n’est toutefois pas le cas sur le Charles de Gaulle, dont les trois canons de 20 mm télé-opérés (des Narwhal de Nexter) disposent de leur propre conduite de tir intégrée.

Sur les grands bâtiments, les Paseo XLR, dont le design devrait être optimisé pour des questions de furtivité, ont été plutôt imaginés pour être employés par paire, deux systèmes permettant de couvrir l’environnement à 360 degrés et de suivre plusieurs pistes simultanément. Le Charles de Gaulle pourrait d’ailleurs recevoir un second système de ce type.

La formule à deux Paseo est en tous cas déjà actée pour les cinq futures frégates de défense et d’intervention (FDI), construites par Naval Group et dont la tête de série sera livrée à la Marine nationale en 2023 (les autres d’ici 2029). Idem pour les quatre bâtiments ravitailleurs de forces (BRF) qui sortiront des Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, entre 2022 et 2029. Alors que Safran a déjà vendu des systèmes de ce type à l’export, le Paseo XLR a, aussi, été plus curieusement retenu pour les trois (une quatrième est en option) nouvelles vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) de la Gendarmerie maritime. Chacun de ces bateaux de 22 mètres, livrables à partir de la fin 2021 par Socarenam, sera équipé d’un Paseo XLR, intégré sur un mât avec rails verticaux permettant de déployer ou rentrer le système.

La présence d’un moyen optronique aussi puissant, très inhabituelle sur des bateaux de cette taille, sera un outil très précieux pour les gendarmes, en particulier sur les deux vedettes qui seront basées en Guyane, où elles contribueront notamment à la protection des approches maritimes du centre spatial de Kourou et à la lutte contre les trafics illicites, en particulier la police des pêches. On notera d’ailleurs que ces VCSM, dont le troisième exemplaire sera basé en Bretagne, sont en partie financées par l’Europe dans le cadre des politiques communautaires de contrôle des pêches.

Le Paseo XLR fait partie de toute une gamme de systèmes optroniques développés par Safran. Des IRST (Infrared Search & Track) dont le rôle est devenu critique dans les opérations navales, qu’il s’agisse d’engagements de haute intensité, de menaces asymétriques ou d’action de l’Etat en mer. Détection, identification, recueil du renseignement, autoprotection, emploi des armes… la performance et l’efficacité de ces équipements passent par une combinaison et une intégration optimisée de différentes technologies et fonctionnalités : imagerie passive dans différentes bandes spectrales, imagerie active, télémétrie, pointage et désignation laser, géolocalisation, traitement d’images, poursuite, pistage, ou encore stabilisation.

En dehors du Paseo NS (plutôt destiné à de petites unités) et du Paseo XLR, Safran a aussi développé le système panoramique Vampir NG, qui équipe les bâtiments de projection, destroyers et frégates de la marine australienne, ainsi que les porte-hélicoptères amphibies égyptiens du type Mistral. Les PHA français, les frégates du type Floréal, ainsi que les OPV 87 argentins et les corvettes émiraties du type Baynunah, emploient quant à eux l’EOMS NG, qui ajoute au VNG une fonction conduite de tir.

Combinés aux lance-leurres, missiles surface-air et artillerie, les IRST se présentent comme des «radars» infrarouges participant à l’autodéfense du bâtiment. Cette technologie s’avère bien adaptée face aux missiles combinant guidage passif infrarouge ou radar, guidage radar, inertiel ou GPS. Dans les scénarii d’action en silence radio électrique, les IRST renforcent, de plus, les capacités de renseignement. Et ils participent aussi aux manœuvres aviation des bâtiments porte-aéronefs.

Pour les petites plateformes (patrouilleurs, vedettes, semi-rigides), Safran a développé le Vigy Observer. Cette tourelle multi-capteurs gyrostabilisée utilise les technologies éprouvées des jumelles infrarouges JIM Long Range et la mécanique des tourelles optroniques de véhicules blindés. Très compact, facilement intégrable et efficace à grande vitesse (+ 50 nœuds), le Vigy Observer permet l’observation et l’identification de cibles en mer. Et améliore la protection face aux menaces asymétriques des plus gros bâtiments (il équipe par exemple les nouveaux patrouilleurs arctiques canadiens de la classe Harry DeWolf).

Dans le domaine des sous-marins, Safran est engagé dans des programmes basés sur l’emploi de mâts furtifs non pénétrants dans la coque épaisse. Le groupe équipe les Scorpène, les KSS III sud-coréens et Gotland suédois modernisés, ainsi que les SNA français du type Barracuda. Il a aussi été retenu pour les futurs Attack australiens et A26 suédois. Dotés de systèmes de très haute performance, ces mâts optroniques d’attaque (MOA) et de veille (MOV) très compacts et multi-capteurs sont intégrés au système de combat pour exploiter de façon optimale les fonctions d’imagerie de haute définition avec d’autres senseurs, comme les radars (dont Safran produit aussi les mâts).

Enfin, dans le domaine aéroporté, la famille de boules gyrostabilisées Euroflir équipe en particulier les hélicoptères NH90, H225 et Panther. Les modèles Euroflir 350 et Euroflir 410 NG ont également été testés sur le drone aérien Patroller. Safran a également été retenu pour le programme des 10 NH90 français destinés aux forces spéciales. Dans ce cadre, le groupe fournira pour chaque hélicoptère une Euroflir 410 de nouvelle génération, qui sera intégrée au système de mission des appareils et associée au dispositif optronique large champ Eurofl’eye, ce qui permettra selon Safran d'exploiter de façon optimale toutes les fonctions de la boule et de baisser la charge cognitive du pilote et du copilote.

