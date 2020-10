Safran : les nouvelles centrales Argonyx et Black Onyx entrent en service

Employant la technologie HRG Crystal de gyroscope à résonateur hémisphérique, (Hemispheric Resonator Gyroscope), les toutes nouvelles centrales inertielles de Safran Electronics & Defense, conçues pour les bâtiments de surface et les sous-marins, sont en train d’entrer en service. D’abord sur des programmes à l’international, qui ont retenu ces équipements, baptisés Argonyx et Black Onyx.

C’est au cours des années 2000 que Safran a fait le choix de développer une nouvelle technologie gyroscopique à résonance hémisphérique, le HRG Crystal. Ce dernier, affirme le groupe français, offre la meilleure fiabilité du marché, avec un MTBF (Mean Time Between Failures) de plus d'un million d'heures ainsi qu’une robustesse aux environnements les plus éprouvants (chocs, températures et vibrations). « Fort d’une maturité certaine (le HRG Crystal équipe aujourd’hui un grand nombre de produits Safran), et du coût de possession présenté comme le plus bas du marché, Safran a choisi d’équiper sa nouvelle gamme de centrales de navigation inertielle navales d’un cœur HRG Crystal », explique Safran.

Cette nouvelle gamme a d’abord donné naissance à la centrale Argonyx, conçue pour couvrir tous les besoins opérationnels des navires de surface. En effet, que ce soit pour un patrouilleur ou un porte-avions, en passant par les frégates et corvettes, Argonyx permet de disposer d’une navigation ultra précise dans un environnement en situation de brouillage GNSS, d’aligner le système d’armes du bâtiment et d’offrir une position autonome jusqu’à 1Nm/72h. « En termes de fiabilité, grâce au HRG Crystal, Argonyx présente un MTBF supérieur à 1 000 000 d'heures, permettant ainsi aux clients de bénéficier d’un coût de possession réduit, cette centrale ne nécessitant de plus aucune maintenance ». La version dédiée aux sous-marins à propulsion classique ou nucléaire, nommée Black Onyx, a ensuite vu le jour avec des performances bien supérieures, en lien avec le profil opérationnel de ces bâtiments qui doivent connaitre en permanence et avec précision leur position sous l’eau.

Très légères, ces centrales ont été conçues pour être facilement interchangeables avec celles de la famille Sigma 40, que Safran commercialise depuis longtemps et qu'il continue de livrer. « A terme, au rythme du marché, les Argonyx et Balck Onyx remplaceront les Sigma mais nous continuerons évidemment à maintenir ces centrales aussi longtemps que nécessaire pour nos clients, il n’y a aucune question de durée. Les deux familles vont coexister durablement, d’autant que nous avons des clients qui veulent toujours de la technologie gyrolaser et nous continuons donc à produire des équipent neufs. Mais nous avons fait en sorte de faciliter le passage de l’une à l’autre grâce à une compatibilité des interfaces. Le remplacement pourra donc être facilement opéré à l’occasion d’un retrofit, quand les clients le voudront », explique-t-on à Mer et Marine chez Safran.

Basées sur la technologie RLG (Ring Laser Gyroscope), les Sigma 40 ont démontré ces dernières années leur efficacité à l’occasion notamment d’engagements militaires en Méditerranée et au Moyen-Orient. Produites à plus de 1000 exemplaires à ce jour, elles équipent plus de 500 bâtiments de surface à travers le monde, dont en France le porte-avions Charles de Gaulle et les frégates du type FREMM. A l’export, la Sigma 40 a notamment été retenue pour les nouvelles frégates (FFX), patrouilleurs (PKX) et LHD sud-coréens, les corvettes du type Gowind vendues à l’Egypte ainsi que les patrouilleurs des types Skjold et Nordkapp de la marine norvégienne, les corvettes émiraties de la classe Baynunah, ou encore le futur porte-avions Vikrant et les nouvelles frégates indiennes. La version conçue pour les sous-marins, la Sigma 40 XP, est quant à elle présente sur plus de 75 porteurs dans le monde, dont les nouveaux SNA français du type Barracuda.

Outre les gammes Sigma et Argonyx, Safran développe et produit également, depuis 2012, la famille BlueNaute, système de navigation basé sur la technologie HRG pour le marché des centrales de cap et d’attitude. Plus de 200 BlueNaute ont été vendues depuis la sortie de ce produit il y a 8 ans. Safran a remporté différents contrats à l’export, en particulier auprès de l’US Coast Guard (cotres du type Reliance et baliseurs du type Juniper), pour les nouveaux patrouilleurs arctiques canadiens du type Harry de Wolf et les patrouilleurs norvégiens des types Harstad et Nornen.

Chez Safran, l’un des leaders mondiaux du secteur, on dit constater actuellement un véritable regain d’intérêt pour la navigation inertielle. « Il y a quelques années, l’actualité était surtout centrée sur les menaces asymétriques. En 2020, l’actualité est au retour potentiel des conflits de haute intensité et la mise en œuvre de stratégies de déni d’accès. Depuis des mois, on constate par exemple que certaines zones sont complètement brouillées, empêchant l’emploi des traditionnels moyens de géolocalisation par satellite. Dans ce contexte, on observe un net regain d’intérêt pour l’inertiel, qui permet de s’affranchir des moyens extérieurs ».

