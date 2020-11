Saint-Brieuc: les armateurs Porcher et Eouzan opposés au projet éolien

Ils étaient silencieux sur le sujet depuis de longues années. Les deux armateurs Jean Porcher et Émile Éouzan se sont déclarés, ce mardi, fermement opposés au projet éolien en baie de Saint-Brieuc.

« Ces éoliennes, on n’en veut pas. C’est tout ! C’est une aberration écologique, proche de la zone Natura 2000, sous le Cap Fréhel. Ça fait 60 ans que la baie est protégée. Ça fait 60 ans que les pêcheurs font leur part, entre les quotas et les zones à respecter. Pour exemple, au Sud-Ouest immédiat des travaux prévus, on a 250 tonnes…