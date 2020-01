Saint-Malo / Cancale : Edeis lance une mission d'écoute et d'information

Gestionnaire des ports de Saint-Malo et Cancale depuis le 1er janvier 2020, EDEIS entend mieux intégrer le port dans son environnement en recueillant les avis, les remarques des professionnels et des citoyens. EDEIS lance aujourd’hui une mesure concrète qui va dans le sens du rapprochement du port et de la population. C’est une première mise en oeuvre des changements proposés dans l’offre de reprise des ports de Saint Malo et Cancale.

Pour ce faire, EDEIS vient de confier une « mission d’écoute et d’observation » à un expert, François Mainsard, ancien Préfet chargé des aéroports de Paris.

En retenant François Mainsard pour cette mission, EDEIS a fait le choix de s’entourer d’une personne indépendante et d’expérience en matière d’écoute et d’interface avec les citoyens afin d’en faire un relais de proximité.

L’objectif de cette démarche consiste à faire progresser le port en portant à la connaissance d’EDEIS le résultat des travaux réalisés en toute transparence. Il s’agit également d’identifier les revendications, les observations, les points d’inquiétude. Chaque personne, chaque entreprise ou chaque association aura une réponse.

Pour ce faire, François Mainsard rencontre, dès à présent, les acteurs du port de Saint-Malo. Il sera disponible toutes les semaines lors d’une permanence le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h30 à la Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo.

Après avoir créé la première « société à mission » portuaire de France pour le port de Saint-Malo, Edeis continue donc à travers cette initiative à innover et à affirmer son rôle d’allié du territoire au service de l’intérêt général.

Communiqué d'Edeis, 29/01/20