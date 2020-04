Saint-Nazaire : 217 cas de Covid-19 sur le Celebrity Apex

Le débarquement progressif des 1460 personnes (essentiellement des membres d’équipage) qui étaient présentes à bord du paquebot Celebrity Apex se poursuit en coordination entre l'armateur et les autorités françaises. Livré le 27 mars par les chantiers de Saint-Nazaire, le navire est victime d’une épidémie de coronavirus. Hier, en fin de journée, la préfecture des Pays de la Loire indiquait à Mer et Marine que 322 personnes avaient jusque-là « quitté le bateau pour rentrer dans leur pays ». Les rapatriements vont se poursuivre en fonction des solutions logistiques que l’armateur, la compagnie américaine Celebrity Cruises, pourra mettre en place dans le contexte actuel, où de nombreuses frontières sont fermées et les liaisons aériennes extrêmement réduites.

15% du bateau testé positif

L’Agence régionale de Santé, de son côté, a lors d’un point presse annoncé hier les résultats finaux des deux campagnes qui ont permis de tester l’ensemble des 1460 occupants du navire. A l’arrivée, 217 se sont révélées positives au Covid-19, soit 15% des personnes qui étaient à bord. Quatre malades sont désormais hospitalisés à Saint-Nazaire, dont deux en réanimation. Le reste des occupants demeure confiné sur le navire, avec plusieurs degrés d'isolement selon qu'ils sont ou non infectés.

