Saint-Nazaire : deux nouveaux patrouilleurs algériens en essais

Mer et Marine a constaté l’arrivée à Saint-Nazaire de deux des nouveaux patrouilleurs côtiers du type FPB 98 réalisés par le constructeur vendéen Ocea pour la marine algérienne. Il s’agit de l’Akrab et de l’El Adhra, qui ont rejoint l’estuaire de la Loire depuis le chantier des Sables d’Olonne, où ils ont été construits.

Selon notre décompte, il s’agit des treizième et quatorzième unités de ce type produites par Ocea pour l’Algérie, les premières ayant été livrées en 2019 (la douzième l'a été récemment). Six autres doivent suivre d’ici 2020. Ces 20 FPB 98 s’ajoutent à une première série de 20 bateaux de ce type réalisés entre 2008 et 2011.

Longs de 32 mètres pour une largeur de 6 mètres, les FPB 98 sont de petits patrouilleurs en aluminium conçus pour assurer des missions de surveillance et d’interception dans la zone économique exclusive. Capables de dépasser 30 nœuds, ils peuvent franchir environ 1000 milles à 12 nœuds avec une autonomie d’une semaine. Armés par une douzaine de marins, ces bateaux peuvent mettre en œuvre un semi-rigide et être équipés d’artillerie allant jusqu’à un canon télé-opéré de 30mm.

En dehors des 40 unités algériennes, ce modèle a été vendu par Ocea au Bénin (trois livrés en 2012), ainsi qu’au Surinam et au Nigéria avec un exemplaire chacun, les deux ayant été livrés en 2013. Et la famille va encore s’agrandir puisque l’Ukraine a commandé pour ses garde-côtes 20 autres FPB 98, qu'elle doit réceptionner entre 2021 et 2023 (15 seront produits en France par Ocea, les autres en Ukraine).

En dehors des FPB 98, on notera que l’activité nazairienne d’Ocea c’est aussi la seconde des nouvelles vedettes garde-côtes commandées par la Douane française pour renouveler ses moyens aux Antilles. Après le Kaladja, livré fin février en Guadeloupe, c’est le Sokan, désormais achevé, qui doit partir prochainement pour la Martinique. Ces unités du type FPB 100 mesurent 31 mètres.

Le Sokan (© MER ET MARINE)

