Saint-Nazaire : la coque du nouveau bac de Seine mise à l’eau

Fabriquée par l’entreprise nazairienne Mecasoud, la coque en acier du Bac 24 a été mise à l’eau la semaine dernière dans le bassin de Penhoët. Désormais en achèvement à flot, elle va maintenant recevoir sa superstructure et sa timonerie, déjà en attente sur le terre-plein du quai des charbonniers. Des éléments produits par le chantier Merré de Nort-sur-Erdre, près de Nantes, filiale du groupe BMA qui est aussi actionnaire de Mécasoud.

Commandé fin 2018 par le Département de la Seine-Maritime, le Bac 24 va mesurer 66 mètres de long, dont 40 pour le flotteur. Equipé de quatre moteurs diesels Cummuns QSL9 et quatre hydrojets Schottel, il pourra accueillir 145 passagers, 27 voitures et 2 poids-lourds. Conçu par le bureau d’architecture Ship St, le nouveau bac de Seine doit être livré d’ici le printemps 2020. Il assurera la liaison entre Quilleboeuf et Port-Jérôme.

