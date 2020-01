Saint-Nazaire : le Celebrity Apex se prépare pour ses essais en mer

Le dernier-né des Chantiers de l’Atlantique a retrouvé le quai d’armement du bassin de Penhoët le 3 janvier après un passage en cale sèche dans la forme-écluse Joubert. Le Celebrity Apex (K34) y était entré le 16 décembre pour effectuer notamment le carénage de sa coque en vue de ses essais en mer. Si les conditions météo le permettent et que la mise en œuvre des ouvrages portuaires n’est pas perturbée par des mouvements sociaux, l’appareillage de ce nouveau paquebot est prévu le 15 janvier dans la soirée. Il repassera par la forme Joubert pour accéder à l’estuaire de la Loire et gagner le large. Son retour à Saint-Nazaire est prévu le dimanche 19 janvier à la mi-journée, un timing lui aussi soumis à d’éventuelles modifications en fonction des conditions extérieures.

Si tout se passe comme prévu, cette campagne d’essais sera la seule avant la livraison du navire à la compagnie américaine Celebrity Cruises, qui le réceptionnera au cours de la troisième semaine de mars.

Le Celebrity Apex lors de son passage en cale sèche dans la forme Joubert (© MARC OTTINI)

Sistership du Celebrity Edge (J34), livré en octobre 2018, le Celebrity Apex mesure 306 mètres de long pour 39 mètres de large, affiche une jauge de 129.500 GT et compte 1467 cabines. Trois autres paquebots basés sur le même design vont suivre mais ces « Edge Jumbo », comme on les appelle à Saint-Nazaire, seront plus grands (327 mètres, 140.600 GT, plus de 1650 cabines). Les futurs L34, M34 et N34 doivent être livrés par les Chantiers de l’Atlantique en 2021, 2022 et 2024. La construction du L34, qui sera nommé Celebrity Beyond, débutera à la fin de ce mois de janvier.