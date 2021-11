Le Wonder of the Seas a quitté Saint-Nazaire pour rejoindre Marseille

Comme prévu, le paquebot géant Wonder of the Seas a quitté les Chantiers de l’Atlantique dans l’après-midi du vendredi 5 novembre, marqué par une belle météo qui a permis à de nombreuses personnes d’assister à un très beau spectacle.

Le Wonder of the Seas quittant Saint-Nazaire (© : BERNARD BIGER - CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE)

…