Saint-Nazaire : l’Etat garantit un prêt aux chantiers pour aider les armateurs

La France a décidé d’emboiter le pas d’autres pays européens pour soutenir les chantiers spécialisés dans la construction de paquebots et sécuriser leurs commandes. Cela, du fait que l’industrie de la croisière est à l’arrêt quasi-complet depuis le mois de mars et que les armateurs, qui n’engrangent par conséquent plus de cash, rencontrent mécaniquement des difficultés pour honorer les échéances contractuelles des nouveaux navires en construction.

L’Italie a été la première, dès avril, à mettre en place un système de prêt au profit de Fincantieri, avec une aide présentée à l'époque comme pouvant aller jusqu’à 2.6 milliards d’euros. De l’argent pour les propres besoins du constructeur italien, mais dont il peut aussi faire bénéficier ses clients sous forme de prêts à taux très avantageux remboursables ultérieurement, en clair pas avant 2021. Ainsi, la construction des navires peut se poursuivre malgré les éventuels problèmes de liquidités des armateurs, cela jusqu’à ce que ceux-ci puisse reprendre une activité significative.

Le gouvernement français, dans des proportions cependant plus limitées, a donc décidé de prendre la même voie. Un arrêté en date du 29 octobre accorde ainsi la garantie de l’Etat à un pool bancaire (HSBC France, Société Générale, Bpifrance Financement SA, Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, BNP Paribas et Banco Santander) pour un prêt de 100 millions d’euros que ces banques ont octroyé le 22 octobre aux Chantiers de l’Atlantique. Cela, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, en clair un prêt entrant dans le cadre des PGE mis en place par le gouvernement au profit des entreprises pendant la crise sanitaire. Comme le précise l’arrêté du gouvernement, « Cette convention de crédit prévoit un différé d'amortissement d'un an pour le prêt, lequel pourra être prorogé en tout ou partie pour une période additionnelle de deux ans maximum ».

Selon nos informations, cet argent va notamment servir à couvrir un certain nombre d’échéances financières prévues dans les mois qui viennent pour des paquebots commandés par l’armateur italo-suisse MSC Cruises. Pour mémoire, Saint-Nazaire compte actuellement pour ce client le MSC Virtuosa, paquebot de 331 mètres, 181.500 GT de jauge et 2440 cabines dont la livraison initialement prévue en octobre a été reportée à février. S’y ajoute la tête de série du programme World, le futur MSC Europa (333 mètres, 205.700 GT et 2632 cabines), mis sur cale en juin dernier en vue d’une mise en service en 2022. Et la construction de son premier sistership devrait bientôt débuter.

Les Chantiers de l’Atlantique ont également des paquebots en construction pour un autre armateur, l’américain Royal Caribbean Group (ex-RCCL). Cela au profit de deux de ses filiales : Royal Carribean International et Celebrity Cruises. Mis à l’eau début septembre, le Wonder of the Seas (362 mètres, 231.000 GT, 2857 cabines), destiné à RCI, devait être achevé au printemps prochain mais sa livraison a glissé au second semestre 2021. Une autre unité du même type (Oasis), dont la construction n’a pas débuté, doit sortir en 2023.

Parallèlement, le Celebrity Beyond (327 mètres, 140.600 GT, 1650 cabines) a vu sa construction débuter en janvier dernier, en vue d’une livraison normalement prévue à l’automne 2021 mais qui pourrait bien glisser en 2022. Deux autres paquebots du même type (Edge Jumbo) ont été commandés pour la suite.

A ce stade, Royal Caribbean Group n’a a priori pas bénéficié via les chantiers de prêts garantis par l’Etat. Ce sera peut-être le cas dans les mois qui viennent selon l’évolution de la situation, sachant que le groupe américain, coté en bourse, dispose d’autres levers que l’armateur familial MSC pour trouver des fonds. Il a ainsi, ces derniers mois, levé plusieurs milliards de dollars sur les marchés pour supporter la crise.

Cette solution du crédit de soutien aux armateurs via les constructeurs est une manière intelligente pour tous de sauver les meubles en attendant une reprise du marché, espérée dans le courant de l’année prochaine. Car elle permet de préserver les commandes, et donc l’activité des chantiers, de leurs salariés et des sous-traitants. Dans le même temps, les Etats, qui couvrent traditionnellement une grande partie des commandes via les assurances crédits à l’exportation (jusqu’à 80%), ont un intérêt majeur à éviter que les compagnies succombent financièrement à la crise. Car si tel était le cas, ce serait aux caisses publiques, et donc au contribuable, de rembourser auprès des banques les milliards d’euros d’encours sur les multiples paquebots entrés en service ces dernières années et dont les prêts n’ont pas encore été remboursés.

