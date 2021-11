Saint-Nazaire livre son plus gros paquebot

Dernier-né des Chantiers de l’Atlantique, le Wonder of the Seas doit quitter Saint-Nazaire ce vendredi après-midi (normalement entre 16H30 et 17H), une semaine après sa livraison à l’armateur américain Royal Caribbean. Le « C34 », comme on l’appelle dans l’estuaire de la Loire, est le nouveau détenteur du titre de plus gros paquebot du monde. Long de 362 mètres pour une largeur de 64 mètres, il affiche une jauge de 236.857 GT, avec à son bord 2807 cabines et 64 suites. Il surclasse ainsi ses aînés, les Harmony of the Seas (A34) et Symphony of the Seas (B34), livrés en 2016 et 2018 par les chantiers nazairiens. Le second, déjà un peu plus gros que le premier, présente une jauge de 228.000 GT et compte 2759 cabines et suites.

