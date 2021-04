Les Chantiers de l'Atlantique mettent à l’eau le Celebrity Beyond

Les Chantiers de l’Atlantique ont procédé hier à la mise à l’eau d’un nouveau paquebot, le Celebrity Beyond, qui est sorti dans la soirée de sa forme de construction à Saint-Nazaire. Assistée par une flottille de remorqueurs portuaires de Boluda, la coque a été conduite vers la forme-écluse Joubert afin de rejoindre le quai d’armement du bassin de Penhoët. C’est là qu’il va être achevé en vue de sa livraison au printemps 2022, au lieu de l’autonome 2021 comme prévu initialement. Un retard une nouvelle fois lié à la crise sanitaire qui impacte lourdement l’industrie de la croisière.

Le Celebrity Beyond prêt à sortir de la forme B (© BERNARD BIGER)

Le Celebrity Beyond dans la forme Joubert hier soir (© BERNARD BIGER)

Le « L34 », comme on l’appelle à Saint-Nazaire, remplace à Penhoët le MSC Virtuosa (H34), qui a quitté mardi l’estuaire de la Loire avec lui aussi près d’un semestre de retard, pour les mêmes raisons. Ce jeu de chaises musicales entre les deux bateaux devait initialement se dérouler entre le 1er et le 2 avril, avec d’abord le départ du H34 puis, le lendemain, l’arrivée du L34. Mais en fin de semaine dernière, les prévisions météorologiques étaient incertaines, notamment au niveau du vent (contraignant pour les formes et le remorquage d'une grande coque dont la propulsion n'est pas encore opérationnelle) ce qui a incité les chantiers à avancer la manœuvre.

Le Celebrity Beyond, dont la première tôle a été officiellement découpée le 28 janvier 2020, est le premier exemplaire du type « Edge Jumbo », une version agrandie des Celebrity Edge (J34) et Celebrity Apex (K34), navires de 306 mètres de long pour 39 mètres de large, 130.800 GT de jauge et 1467 cabines livrés en octobre 2018 et mars 2020 par les Chantiers de l’Atlantique à la compagnie américaine Celebrity Cruises. Une section de coque supplémentaire d’un peu plus de 20 mètres a été ajoutée au L34, portant la longueur à 327 mètres, la jauge à 140.600 GT et le nombre de cabines à environ 1650. Un autre navire du même type (M34) devait entrer en service à l’automne 2022 mais il est fort probable que sa construction glisse également.

Quant au cinquième paquebot de cette classe, dont la commande a été annoncée au printemps 2019 pour une entrée en flotte en 2024, des discussions sont en cours quant à son devenir.

