Saint-Nazaire : plus de 600 personnels encore à bord du Celebrity Apex

La situation s’est nettement améliorée sur le paquebot Celebrity Apex, placé à l’isolement en mars suite à une épidémie de coronavirus parmi les 1460 personnes présentes à bord, essentiellement des membres d’équipage et quelques sous-traitants. En date d’hier, selon la préfecture des Pays de la Loire, sollicitée par Mer et Marine pour faire le point sur la situation, « il n'y a plus de malades à bord, et des personnes testées positives sans symptômes quittent le bateau après une quatorzaine ». Un membre d'équipage du navire est cependant toujours hospitalisé. Concernant les opérations de rapatriement, 855 membres d’équipage sont déjà partis, indique la préfecture, 610 étant encore à bord, dont 190 vont y rester pour assurer la sécurité et les manœuvres du paquebot. Les débarquements se poursuivent donc, mais lentement. C’est le problème logistique qui est le plus compliqué à gérer pour permettre aux personnels de rentrer chez eux, sachant que l'équipage comptait 65 nationalités. Or, pour rapatrier ces hommes et femmes venant du monde entier, il faut toujours composer avec les fermetures de frontières et la réduction drastique des liaisons aériennes internationales.

Pour mémoire, les premiers cas de Covid-19 à bord du Celebrity Apex avaient été confirmés suite à des tests effectués le 25 mars. En tout, 217 personnes avaient contracté le virus, soit 15% des effectifs présents à bord. Jusqu’à quatre personnes avaient été simultanément hospitalisées à Saint-Nazaire, dont deux en réanimation.

Livré le 27 mars par les Chantiers de l’Atlantique à la compagnie américaine Celebrity Cruises (filiale du groupe RCCL), le Celebrity Apex (K34) est le sistership du Celebrity Edge (J34), sorti en octobre 2018. Ces paquebots mesurent 306 mètres de long pour 39 mètres de large, leur jauge atteignant 130.800 GT. Ils comptent 1467 cabines.

Le navire se trouve toujours au quai d’armement du bassin de Penhoët. Et il devrait encore y rester un bon moment, du fait de l’arrêt mondial des croisières à cause de la pandémie. Aucune date n’est encore officialisée pour son départ, qui pourrait intervenir fin juin/début juillet, sans certitude cependant pour le moment. Cela dépendra notamment de l’occupation de la forme Joubert, dans laquelle la coque du futur Commandant Charcot de Ponant pourrait finalement être accueillie dès le début de l’été afin d’y intégrer ses deux moteurs de propulsion Azipod. Ceux-ci sont en attente à Saint-Nazaire, où l’opération de montage sur le Charcot n’a pas pu être conduite comme prévu ce mois-ci. Faute de pouvoir s’arrêter dans l’estuaire de la Loire à cause de l’arrêt des activités liées au coronavirus, la coque du paquebot brise-glace de Ponant, réalisée en Roumanie, a été directement amenée dans l’un des sites norvégiens de Vard où son armement à flot va se poursuivre.

