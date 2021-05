Saint-Nazaire va mettre en chantier son second paquebot au GNL

Les Chantiers de l’Atlantique s’apprêtent à lancer la construction de leur second paquebot équipé d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Il s’agit du « V34 », dont on ne connait pas encore le nom de baptême. La cérémonie de découpe de sa première tôle devrait se dérouler à Saint-Nazaire au début du mois de juin, a appris Mer et Marine.

Commandé par l’armateur italo-suisse MSC Cruises, ce navire est le cinquième de la classe Meraviglia, dont quatre exemplaires ont déjà été mis en service : les deux premiers, les MSC Meraviglia (E34) et MSC Bellissima (F34), sont des navires de 326 mètres de long pour 43 mètres de large, 167.600 GT de jauge et 2246 cabines. Ils ont été livrés en mai 2017 et février 2019. Ont suivi en octobre 2019 et février 2021 les MSC Grandiosa (G34) et MSC Virtuosa (H34), version agrandie des deux premiers,…