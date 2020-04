Saint-Pétersbourg va construire une plateforme scientifique pour l’Arctique

Le ministère russe de l’Environnement a notifié le 19 avril la commande d’une nouvelle plateforme scientifique destinée à la recherche polaire dans l’Arctique. Ce sont les Chantiers de l’Amirauté, à Saint-Pétersbourg, qui ont été chargés de réaliser le « North Pole », connu sous le nom de projet 00903. Cette plateforme autopropulsée se présentera sous la forme d’un bateau très trapu de 67.8 mètres de long pour 22.5 mètres de large et environ 7500 tonnes de déplacement. Doté d’une puissance propulsive d’environ 3600 kW et pouvant naviguer jusqu’à 10 nœuds afin de rejoindre les zones de recherche, le North Pole pourra rester emprisonné pendant un an dans les glaces de l’Arctique afin d’y conduire des programmes scientifiques in situ. Son équipage comprendra 14 marins et il pourra accueillir une équipe de 48 scientifiques, qui auront à leur disposition des laboratoires et de nombreux équipements. Il pourra aussi pour les liaisons extérieures recevoir sur sa plateforme un hélicoptère lourd de type Mi-17. La date de mise en service n’est pas encore annoncée.

