Saint-Pierre et Miquelon : une campagne pour tenter de retrouver l’épave du Ravenel

Sous l’impulsion du ministère de la Mer, une importante mission de recherche va être lancée dans les jours qui viennent pour tenter de retrouver l’épave du Ravenel. Fin janvier 1962, ce chalutier de Saint-Pierre et Miquelon, parti pêcher la morue sur les Grands Bancs de Terre-Neuve, disparaissait mystérieusement avec ses 14 membres d’équipage et un photographe amateur venu suivre la marée. Un drame qui provoqua un choc considérable dans l’archipel français de l’Atlantique nord et, bientôt cinquante ans après les faits, les familles des victimes attendent toujours de savoir ce qu’il s’est passé et où a coulé le bateau, dont l’épave n’a jamais été découverte.

A partir de la fin de cette semaine et jusqu’à la mi-juillet, la plus importante opération de recherche du Ravenel conduite jusqu’ici par les autorités françaises va être menée en mer, avec le concours de la société iXblue qui déploie sur zone l’un de ses drones hydrographiques DriX, ainsi que différentes administrations, dont la Marine nationale et les Affaires maritimes, qui mobilisent notamment le patrouilleur Fulmar, le baliseur P’tit Saint-Pierre et la vedette Charente. L’opération est pilotée par le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM), qui au sein du ministère de la Culture est en charge du patrimoine immergé dans les eaux françaises. En plus de ses équipes, le DRASSM va quant à lui déployer un robot sous-marin télé-opéré pour inspecter les zones d’intérêt qui seront détectées par le DriX.

Le Ravenel. Image d'archive publiée par Saint-Pierre et Miquelon La1ere dans son dossier spécial sur le chalutier disparu

La dernière marée du chalutier

Chalutier de grande pêche construit en 1960 à Saint-Malo, le Ravenel était quasiment neuf au moment de sa disparition. Bateau en acier de 32.7 mètres de long pour 7.6 mètres de large, 3.8 mètres de creux et 222 tonneaux, il était armé par la Société de Pêche et de Congélation (SPEC) de Saint-Pierre. « Le naufrage du Ravenel est sans doute celui qui a le plus intimement marqué l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Placé sous les ordres du capitaine Adrien Fily, le Ravenel a appareillé le samedi 20 janvier 1962 de Saint-Pierre pour une campagne de pêche dans le sud-ouest du Grand Banc de Terre-Neuve, à 150 nautiques de Saint-Pierre. Le samedi 27 janvier, lors d’une liaison radio avec la SPEC, Adrien Fily a signalé ne disposer que de 40 tonnes de poisson à bord et annoncé son intention de prolonger sa campagne par quelques traits de chaluts sur le banc de Saint-Pierre avant de rentrer à sa base pour y livrer comme convenu son poisson le 29 au matin. Le dimanche 28, à 9h30, les Saint-Pierrais à l’écoute des liaisons radio entre chalutiers ont entendu le Ravenel qui tentait de joindre le chalutier Galantry… Sans réponse de ce dernier, la liaison a été interrompue. Nul après cette date n’a eu de nouvelle du Ravenel puisque le 29 le chalutier ne s’est pas présenté à Saint-Pierre. Aussitôt lancées pour retrouver le navire, les recherches franco-canadiennes nautiques et aériennes sont demeurées vaines, de sorte que le 3 février les investigations ont été interrompues et le navire déclaré perdu corps et biens avec les quinze hommes qui se trouvaient à bord. Identifiés comme provenant du Ravenel ou appartenant à des marins de ce chalutier, une porte de timonerie, un panneau inférieur de porte, un soulier, une botte, une bouée couronne marquée du nom du chalutier, une brassière de sauvetage, des éléments d’étagères et peut-être une hampe d’aviron ont notamment été recueillis en mer ainsi que sur la grève de Lories, à Terre-Neuve, les 31 janvier et 1er février. Le navire n’a en revanche jamais été retrouvé et aucun corps n’a été repêché », raconte Michel L’Hour, directeur du DRASSM. L’archéologue, qui avait pris la mesure de l’impact local de ce naufrage lors d’une première visite à Saint-Pierre et Miquelon en 1974, est revenu dans l’archipel en 2016 et, explique-t-il à Mer et Marine, avait alors promis aux familles des victimes qu’il relancerait l’enquête. Avec comme objectif de recoller toutes les archives disponibles et mener une campagne de recherche avec l’appoint de moyens modernes.

Le DRASSM reprend l’enquête

Alors qu’un certain nombre de campagnes ont été conduites depuis un demi-siècle, notamment autour de l’île Verte en 1964 et dans le secteur de Bob’s Rock en…