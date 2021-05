À Saint-Quay-Portrieux, il achète son premier bateau de pêche à 20 ans

« Les sorties en boîte de nuit, ce n’était pas pour moi. Ma priorité, c’était de m’acheter un bateau ». Déterminé et passionné, ce sont les qualificatifs qui caractérisent le mieux Thomas Le Hégarat. Déterminé car pendant plus d’un an, il a économisé l’essentiel de son salaire de matelot pour mettre de côté et acheter le bateau de ses rêves. « Durant cette période, il a réussi à mettre les trois-quarts de ses revenus de côté, confirme Laëtitia Loire, sa conseillère au Crédit agricole. Et ça montre clairement son implication et sa maturité dans le projet professionnel ».

Une affaire de famille

Passionné, car il n’a jamais dévié une seconde de cette voie professionnelle depuis sa petite enfance où l’été, dès l’âge de six ans, il partait en mer trier le poisson avec son père lui aussi marin pêcheur. Il faut dire que la famille baigne dans le milieu. Outre Dominique, le père, sans oublier son grand-père, il y a son parrain, son oncle et deux de ses cousins. Alors forcément, à table pour les…