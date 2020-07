Saipem installera les fondations des éoliennes du parc éolien de Saint-Brieuc

Ailes Marines, une entreprise du groupe Iberdrola en charge du développement, de la construction, de l’installation et de l’exploitation du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, a sélectionné Saipem pour transporter et installer les fondations de type “jacket” et la partie supérieure de la sous-station en mer.

Les travaux d’installation seront réalisés à l’aide du Saipem 7000, un navire de levage lourd, tandis que la gestion de projet et les activités d’ingénierie seront effectuées par Saipem SA, sa branche française opérant sur tout le territoire.

Guido D’Aloisio, Directeur de la nouvelle unité Énergies Renouvelables Offshore de Saipem, a commenté ce partenariat : “Ce projet de pointe, que nous menons aux côtés d’Ailes Marines, va faciliter la transition énergétique en France. Grâce à notre unique savoir-faire en ingénierie et nos navires de construction de classe internationale, comme le Saipem 7000, ce contrat va nous permettre de réaffirmer notre leadership et notre engagement en faveur de l’industrie des énergies renouvelables en Europe.”

Javier Garcia Perez, Président d’Ailes Marines et Directeur Offshore International d’Iberdrola a ajouté : “La signature de ce contrat est un signal fort de l’engagement d’Iberdrola en faveur des emplois industriels en France et, plus globalement, de la transition verte en Europe. Le projet éolien offshore dans la Baie de Saint-Brieuc, un élément stratégique de la transition énergétique en France, débutera prochainement sa phase de construction, en concertation avec les acteurs locaux.”

Le parc éolien en mer de Saint-Brieuc

Le parc éolien en mer de Saint-Brieuc sera construit dans la baie de Saint-Brieuc en Bretagne, à 16,3 kilomètres au large des côtes françaises. Une fois terminé, le parc éolien d’une capacité de 496 MW produira 1 820 GWh par an, l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de 835 000 habitants. Les travaux d’installation de la sous-station électrique prendront plusieurs mois en 2022. Le parc éolien sera pleinement opérationnel en 2023.

