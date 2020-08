Satisfaite de son « scrubber sec », La Méridionale va l’adapter aux NOx

Après s’être attaquée aux particules fines et aux oxydes de soufre en testant un système innovant de « scrubber sec », La Méridionale va se pencher sur les oxydes d’azote (NOx). Elle veut adapter un système de traitement des fumées intégré dans son filtre à particules (FAP) pour traiter les émissions de NOx, apprend-t-on dans la note de synthèse de son « Test FAP » diffusé par l'Ademe (agence de la transition écologique), qui a accompagné le projet via le programme Cortea.

Pour rappel, la compagnie avait choisi de tester un système de filtres à particules, sorte de « scrubber sec », à la place de scrubbers classiques fonctionnant par lavage à l'eau des fumées. Ce système développé par l’entreprise autrichienne Andritz et baptisé SeaSOx dry est inspiré d’un dispositif terrestre existant, à base de bicarbonate de soude. Il permet la neutralisation des gaz acides et la fixation des particules fines et ultra-fines. Le système répondait à un double objectif sur le traitement des gaz d’échappement : se mettre en conformité avec les nouveaux taux de soufre pour le Suflur Cap et répondre aux exigences des populations riveraines des ports sur les particules fines. Pour y parvenir, du bicarbonate est injecté à la sortie des moteurs dans les collecteurs de gaz d’échappement. Il réagit avec les oxydes de soufre en les neutralisant et finit sa course dans un filtre à manche composé de centaine de sacs dans lesquels il se dépose pour former un manteau, nommé « gâteau » par les chimistes. Ce dernier a la propriété de capter les particules et les métaux lourds à près de 99 %. Quand les sacs sont colmatés par le gâteau, un système d’injection d’air va le casser et l’envoyer vers une capacité dédiée pour y être débarqué à terre.

Le système ANDRITZ SeaSox dry (© ANDRITZ)

Pour s’assurer de la viabilité technique et opérationnelle de son concept, La Méridionale l’a expérimenté sur un moteur et un générateur auxiliaire de l'un de ses navires, le Piana. Ce test réalisé, la compagnie se félicite d’un « succès », dans la note de synthèse datée de mars, mais diffusée par La Méridionale les jours derniers. Elle et a donc décidé de valider le retrofit complet du navire pour début 2021. Selon les mesures réalisées, le dispositif a permis de réduire de 99,9% les particules fines et ultrafines et de passer sous la barre des 0,1% d’émissions d’oxydes de soufre (norme zone SECA) tout en utilisant du HSFO (fioul à haute teneur en soufre). En matière de particules fines, « ce système permet au navire de s’aligner sur la réglementation existante à terre, bien qu’inexistante dans le maritime », indique la synthèse.

Reste un dernier problème : traiter les oxydes d’azote, un autre produit acidifiant contribuant à l’effet de serre et au réchauffement climatique. Les émissions de soufre désormais drastiquement réglementées, celles d’oxydes d’azote sont sur la sellette et seront probablement les prochaines sur la liste. La Méridionale souhaite donc tester un système de traitement des NOx intégré directement dans le FAP. Ce test doit être réalisé cette année, avant le retrofit du Piana. L’objectif est « d’obtenir un système 3 en 1 (SOx, NOx, particules), équivalent à la norme EURO6 (les moteurs marins actuels sont équivalents EURO3) ou au GNL (Hors CO2). Cette évolution consistera en la substitution des manches, par un élément filtrant catalytique, avec injection d’urée, selon le même principe que les SCR (Selective Catalytic Reduction) », lit-on dans la note.

Pour mémoire, le Piana a été livré en décembre 2011 par le chantier croate Brodosplit. Long de 180 mètres pour une largeur de 30.5 mètres, ce navire de 42.180 GT de jauge et 11.300 tonnes de port en lourd peut atteindre la vitesse de 27 nœuds. Doté de 200 cabines, il est armé par 45 membres d’équipage, accueille jusqu’à 750 passagers et compte de 2500 mètres linéaires de garages pour les véhicules.

